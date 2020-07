Grupo de empresários de Rolim de Moura se unem em campanha solidária de combate à covid-19

Uma campanha intitulada de “Empresários de Rolim de Moura” com aproximadamente cem empresários, foi criada em meados de março desde o primeiro fechamento do comércio, a ideia foi contribuir naquele momento, devido a necessidade de a secretaria de saúde ser de extrema e urgente para realizar ações em combate à covid 19.

Entre as ações foram restaurados vários respiradores do Hospital Municipal, tendas foram alugadas e colocadas na entrada de Rolim de Moura para as barreiras sanitárias, onde Agentes de Saúde faziam o controle de acesso de pessoas no Município, protetores faciais foram adquiridos para que os profissionais de saúde fossem protegidos, assim como materiais de construção foram comprados para reformar uma sala do hospital municipal, para receber casos suspeitos de corona, acessórios para testes rápidos da covid-19 também foram adquiridos, algumas entidades como Mulheres de lenço e CER, também receberam doações para que a prestação de serviço das entidades pudesse continuar sendo feito.

“São várias ações que vem sendo executadas pelos empresários de Rolim de Moura, que estão unidos para o bem comum, estamos fazendo a nossa parte, tomando todos os cuidados necessários para que o vírus não se prolifere e para que não haja demissões em massa, respeitando sempre as recomendações das organizações mundial de saúde”, frisou Ezequiel Gonçalves do Atacarejo Santa Helena, um dos membros do grupo de empresários.

Fonte: Assessoria