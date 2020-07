Urgente: Vândalos destroem túmulos de cemitério em Alta Floresta D´Oeste-RO

Duas irmãs gêmeas recém-nascidas morreram após serem gravemente feridas por mordidas do cachorro da família, uma mistura de labrador com foxhound. A violência ocorreu no dia 23 de junho na cidade de Piripá, na Bahia. A família acredita que o cão atacou as crianças por conta de “ciúmes dos donos”, segundo informações contidas no relatório policial divulgado nesta quinta-feira.

A mãe dos bebês prematuros, Elaine Novais, de 29 anos, disse ter deixado os bebês sozinhos no quarto para dormir enquanto conversava com uma vizinha, foi neste momento que ouviu o choro das crianças e ao chegar no quarto arrancou o animal de cima dos recém-nascidos.

O cão feriu gravemente o abdômen das duas crianças, um vizinho auxiliar de enfermagem chegou a ajudar a mulher mas os bebês não resistiram aos ferimentos. As garotas foram levadas para o Hospital Municipal Maria Pedreira Barbosa, onde foram declarados mortos, segundo o relatório. As duas crianças tinham apenas 26 dias de vida.

O cachorro vivia com o casal há 5 anos e vizinhos relataram que era dócil, mas familiares acreditam que ele tenha se sentido excluído depois da chegada das gêmeas.

Fonte: O dia