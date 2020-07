RO prepara novo decreto que muda a classificação dos municípios na pandemia

Em uma reviravolta irônica, a tecnologia – destinada a nos manter mais conectados – tornou nossos relacionamentos amorosos mais complicados do que nunca. Traições online – ter casos virtuais que incluem sexo, trocas atrevidas de fotos ou e-mails e flertes nas redes sociais sem necessariamente passar para um caso físico – é outra maneira de os parceiros se traírem.

Então, agora, você provavelmente está se perguntando se seu parceiro pode se envolver em um caso online (ou mais de um). Aqui está uma lista de sinais de alerta que podem indicar que o seu parceiro está cruzando a linha e cometendo traição online.

Muitos infiéis se asseguram que não vão ser abandonados pelos seus parceiros por conta do suporte financeiro que oferecem: “mesmo que ela/ele descubra, duvido que renuncie ao meu patrocínio financeiro”. Se você tem dúvidas e não quer aceitar isso, observe os sinais a seguir:

1. Dispositivos digitais protegidos por senha

Alguém que tenha relações online ou procure alguém por sexo cibernético manterá o e-mail e os telefones celulares protegidos com senhas e números de identificação pessoal. Você, mesmo como parceiro, não terá acesso a essas senhas. Ele ou ela também podem ser sigilosos quando estão online, alternando rapidamente as páginas da Web ou fechando o email assim que outra pessoa entra na sala. Se o seu parceiro mantiver em segredo a atividade online ou o telefone celular, ele poderá estar tendo um caso virtual.

2. Contas secretas de mídia social

Se você não é amigo do seu parceiro no Facebook ou no Twitter, ele pode estar escondendo algo de você. Se você é amigo, conhece todos os contatos de seu parceiro? Mesmo que você não os conheça pessoalmente, você sabe como seu parceiro os conhece? Descobrir as pessoas nas várias redes sociais do seu parceiro e como ele usa sites de redes sociais nunca é uma má ideia. E seu parceiro deve saber o mesmo sobre você.

3. Obsessão em responder a contatos online

A obsessão em responder imediatamente a mensagens de texto, e-mails e mensagens do Facebook ou Twitter é outro sinal de que algo suspeito está acontecendo. No entanto, este sinal de aviso deve ser considerado, entre outros. Na verdade, muitos de nós são viciados em nossos telefones e computadores, e alguns estão usando-os mais para o trabalho e menos para o prazer ou de maneiras inocentes (para obter nossas receitas favoritas, conversar com nossa família e amigos – não com benefícios) – e fique de olho nos eventos atuais).

4. Deixando uma trilha de papel (ou digital)

Veja as suas contas mensais de telefone celular e o histórico do navegador no seu computador. Esses sinais indicam se seu parceiro está envolvido em traição online ou pornografia na Internet. Você pode ver se está gastando mais em mensagens de texto e se há números estrangeiros na fatura. O histórico da Internet pode dizer algo sobre as páginas que seu parceiro – e qualquer outra pessoa que tenha usado o computador – esteve visitando.

5. Comportamento estranho

Um sinal revelador de um caso é uma mudança no comportamento do seu parceiro. Um parceiro que é repentinamente mais gentil ou mais malvado pode estar compensando um caso. Alguém pode ser super doce por culpa ou super malvado na esperança de justificar seu comportamento.

6. Vida dupla

Descobrir identidades duplas online – endereços de e-mail secretos ou páginas de redes sociais ou toda uma outra identidade em um mundo virtual – é uma traição por si só. É uma questão que precisa ser abordada tanto como parte de uma conversa mais ampla sobre traições online quanto como uma conversa separada sobre o que é preciso divulgar.

Fonte: RK