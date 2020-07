Rádio 104 e site Floresta Notícias vão transmitir evento sobre Saneamento Básico e Covid-19

Organizadores do Projeto Saber Viver, uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), realizam no dia 15 de julho, a partir das 19h, uma rodada de conversa sobre o Saneamento Básico e a Covid-19.

Os idealizadores entendem que “o acesso ao Saneamento Básico é crucial na prevenção e no combate a Covid-19”. Este é o objetivo do evento: informar a população sobre a importância do acesso ao saneamento básico na prevenção do coronavírus.

A rodada de conversa será transmitida pela Rádio 104 FM, pelo site Florestanotícias.com e através do canal no youtube “Saber Viver RO”. O Projeto Saber Viver tem como proposta a prestação de assessoria técnico-participativa a 19 municípios do estado de Rondônia, para a construção dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs).

Fonte: Florestanotícias.com