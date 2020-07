Em vídeo inacreditável ave aparece carregando um ‘tubarão’ pelos céus

Corpo de Bombeiros da cidade não registrou ocorrência para retirada do animal, que atravessou via no bairro do Distrito Industrial

Um vídeo registrado por moradores do bairro Distrito Industrial, na cidade de Manaus, na tarde do domingo (24) mostra o momento no qual uma cobra sucuri com cerca de cinco metros atravessa tranquilamente uma rodovia da região.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver o animal tentando atravessar enquanto carros e motos param. Um grupo de curiosos filma a cena, mas o animal parece tranquilo.

Apesar do registro e dos relatos nas redes, o Corpo de Bombeiros do Amazonas não registrou ocorrência para a retirada do animal. Segundo moradores, ela levou poucos minutos para atravessar a rua, não foi incomodada pelo público e tomou destino desconhecido.

O dia chuvoso registrado em Manaus no domingo pode ter sido o motivo da movimentação atípica do animal entre os humanos.

Veja, abaixo, vídeo da travessia: