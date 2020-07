Alta Floresta: Curados e chega a 105 nesta segunda feira (6) e cai para 21 em tratamento

O novo boletim sobre a pandemia do novo Coronavírus no município de São Miguel do Guaporé foi divulgado no final da manhã de hoje, segunda-feira, 06, pela Secretaria Municipal de Saúde local.

A pelo menos 3 dias, o município não registra mais casos positivos de Covid-19, e há apenas 21 pessoas com a doença em tratamento. Desde o início da pandemia, o município já teve 718 pessoas testadas positivas e um total de 689 pessoas curadas e 08 óbitos.

Quatro pacientes estão internados com a doença, sendo que todos estão internados no hospital regional de Cacoal, 03 no setor de UTI e 01 na enfermaria. Há apenas 08 pessoas suspeitas e que estão aguardando os resultados dos exames.

Da redação – Planeta Folha