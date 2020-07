Duas Caminhonetes se colidem frontalmente na linha 70 em Alta Floresta

Mesmo com a gravidade do acidente, nenhum dos ocupantes se feriu. A polícia militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

O acidente ocorreu durante a manhã deste sábado (04), na RO 010 entre as linhas 148 e 152.

Conforme informações apuradas no local, um casal ocupava a caminhonete na qual seguiam do município de Novo Horizonte d’ Oeste sentido Migrantenopolis, quando em dado momento o condutor por motivos até então desconhecidos perdeu o controle do veículo vindo a capotar às margens da pista.

Fonte: Alerta Rolim – Em Trânsito