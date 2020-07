Vereador Alex acompanha o engenheiro para implantação de tubos armicos nas linhas vicinais

Vereador Alex da p42 agradece ao Dep Estadual Jean Oliveira e ao Governo do Estado por atender seu pedido com mais um recurso para o município de Alta Floresta , o parlamentar fez um compromisso juntamente com o Dep Estadual Jean Oliveira ,de arrumar alguns pontos críticos em certos setores das linhas do município de Alta Floresta D’oeste, este pedido foi mais uma vez cumprido pelo Deputado em conjunto com o Governo do Estado.

O parlamentar em suas palavras ressaltou: Eu venho hoje primeiramente agradecer a Deus, e depois agradecer mais uma vez ao Dep Estadual Jean Oliveira que assumiu o compromisso com varias localidades do Município de Alta Floresta D’oeste a meu pedido, são 36 metros de tubo armico que ele nos contemplou desta vez, e graças Deus mais uma vez ele honrou e cumpriu junto ao Governo do Estado, esse nao é só um pedido meu e sim de da população de Alta Floresta D’oeste.

Fonte: Assessoria