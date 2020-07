Movimento Energia do Bem apoia Casa do Ancião São Vicente de Paula

A Energisa Rondônia realizou mais uma ação para ajudar no combate à pandemia do Covid-19. Na última terça-feira, através do movimento Energia do Bem, a distribuidora mandou entregar, no estilo “delivery” para respeitar o isolamento restritivo, equipamentos de higiene e limpeza aos idosos da Casa do Ancião São Vicente de Paula, em Porto Velho. Com doação de colaboradores e da empresa, foram comprados álcool em gel, sabonete, desodorante, talco, aparelho de barbear e pulverizador. Todos os produtos foram adquiridos de fornecedores locais, apoiando a economia do estado.

“Estamos vivendo um momento de ressignificação da vida. Nosso comprometimento com o próximo está presente nas ações corporativas e contagia até os colaboradores com as ações” afirma a ouvidora da Energisa, Millena Capeletti Gomes.

A ouvidora explicou que o Grupo Energisa optou por criar um site para arrecadar recursos através de um modelo coletivo. Para cada real que o colaborador doou, a empresa aportou o dobro do valor. Em Rondônia, a Casa do Ancião foi escolhida para receber a ajuda pelos próprios colaboradores foi à Casa do Ancião.

A entidade atende 26 idosos com idade superior a 60 anos. “Os colaboradores conseguiram arrecadar mais de R$ 125 mil. Ao todo foram destinados R$ 250 mil para instituições que atendem idosos em todas as regiões do Brasil”, completa Millena.

Sobre o Movimento Energia do Bem

O Grupo Energisa criou o Energia do Bem para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela doença. O movimento está presente nos 11 estados em que a empresa atua. Em todos os estados, o investimento do grupo será de cerca de R$ 5 milhões em ações que incluem doação e manutenção de ventiladores pulmonares, obras elétricas em unidades públicas de saúde e captação de recursos para assistência a idosos. Também foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social.

Fonte: Assessoria Tamiris