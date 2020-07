São Miguel do Guaporé tem apenas 31 pessoas com o Coronavírus; quase 700 estão curados

O município de São Miguel do Guaporé começa a respirar mais aliviado, após dias de tensão e desespero por parte da população e das autoridades do município devido ao grande número de infectado com o novo Coronavírus, hoje este numero caiu e muito, quase zerando.

Conforme o boletim da secretaria municipal de saúde, apenas 31 pessoas está com o Coronavírus, e 679 pessoas já estão curados, e apenas 01 pessoas é tida como suspeita.

Desde o inicio da pandemia, o município já registrou 718 casos positivados, mas devido ao grande trabalho da secretária de saúde Dalvina e sua equipe, prefeito Cornélio Duarte e sua equipe, o avanço da doença no município está mais calmo e a rotina da população mais tranquila.

Há até o momento 04 pacientes internados, 03 na UTI e 01 na enfermaria no município de Cacoal. Outras 08 pessoas morreram desde o início da pandemia no município.

Fonte: planetafolha