Pedido de licenças de aquicultura de Rosane Schmidt Rutzatz

A (o) LUCAS BASTOS JANOSKI, com sede à Linha 114, KM-55, no Município de Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia, com CPF nº 030.149.442-89, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 26/06/2020, , a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL PARA CAPTAÇÃO, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica (UTM) 563306.02 Me; 8679282.57 m S, cuja água será utilizada na atividade de CULTIVO DE CAFÉ CONILON.

Alta Floresta D’Oeste – RO, 26 de junho de 2020.

LUCAS BASTOS JANOSKI

CPF nº 030.149.442-89

PROPRIETÁRIO