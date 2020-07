Caminhão com tijolos tomba na BR-364 e bloqueia parte da pista em Porto Velho

De acordo com a PRF, o motorista teve apenas ferimentos leves. Causas do acidente ainda são investigadas.

Um caminhão que carregava tijolos tombou na BR-364 em Porto Velho, sentido Candeias do Jamari (RO), na manhã desta quinta-feira (2). No veículo estava apenas o motorista, que segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), teve ferimentos leves.

Ao G1, a PRF informou que o acidente, que interrompeu o fluxo de veículos em uma das faixas da rodovia federal, não envolveu outro veículo e que a causa ainda será investigada.

Uma testemunha disse que o motorista perdeu o controle do veículo e por isso tombou. A idade do motorista não foi informada pela polícia, que confirmou que o condutor do caminhão não teve ferimentos graves.

