Vídeo Homenagem, 30 de Junho dia Municipal da Paz Lei 788

Uma Portaria Conjunta de n¬ļ 11, publicada nesta segunda-feira (29) no Di√°rio Oficial, tratou do novo enquadramento dos munic√≠pios do Estado de Rond√īnia nas fases 1, 2, 3 e 4, conforme crit√©rios estabelecidos no Decreto n¬ļ 25.049, de 14 de maio de 2020, com altera√ß√Ķes do Decreto 25.138 de 15 de junho de 2020.

Na nova decis√£o do Governo de Rond√īnia, 23 munic√≠pios do Estado foram enquadrados na Fase 1 do decreto que institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de preven√ß√£o e de enfrentamento √† epidemia causada pelo novo Coronav√≠rus ‚Äď Covid-19, com isso, h√° a retroa√ß√£o nas fases de reabertura das atividades e a maior parte dos com√©rcios desses munic√≠pios ter√£o que fechar, ficando abertos apenas os considerados essenciais. Outros 29 munic√≠pios foram enquadrados na Fase 3.

Veja quais os municípios enquadrados na fases 1 e 3: 

Esta Portaria Conjunta entrar√° em vigor na pr√≥xima quarta-feira, dia 1¬ļ de julho.

Na fase 1, as atividades que funcionam s√£o:

a) A√ßougues, panificadoras, supermercados e lojas de produtos naturais; b) Atacadistas e distribuidoras; c) Servi√ßos funer√°rios; d) Hospitais, cl√≠nicas de sa√ļde, cl√≠nicas odontol√≥gicas, laborat√≥rios de an√°lises cl√≠nicas e farm√°cias; e) Consult√≥rios veterin√°rios e pet shops; f) Postos de combust√≠veis, borracharias e lava-jatos; g) Oficinas mec√Ęnicas, autope√ßas e servi√ßos de manuten√ß√£o em geral; h) Servi√ßos banc√°rios, cont√°beis, lot√©ricas e cart√≥rios; i) Restaurantes e lanchonetes localizadas em rodovias; j) Restaurantes e lanchonetes em geral, para retirada (drive-thru e take away) ou entrega em domic√≠lio (delivery); k) Lojas de materiais de constru√ß√£o, obras e servi√ßos de engenharia; l) Lojas de tecidos, armarinhos e aviamento; m) Distribuidores e com√©rcios de insumos na √°rea da sa√ļde, de aparelhos auditivos e √≥ticas; n) Hot√©is e hospedarias; o) Seguran√ßa privada e de valores, transportes, log√≠stica e ind√ļstrias; p) Com√©rcio de produtos agropecu√°rios e atividades agropecu√°rias; q) Lavanderias, controle de pragas e sanitiza√ß√£o; r) Outras atividades varejistas com sistema de retirada (drive-thru e take away) e entrega em domic√≠lio (delivery);

Clique nesse LINK e veja a portaria:¬†Portaria Conjunta de n¬ļ 11