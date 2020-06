Confira aqui a Inauguração da Farmácia Hiper Popular em Alta Floresta

Com 6 casos confirmados nesse domingo e 5 casos no último sábado, totalizando 11 casos neste final de semana (no qual leva em conta que precisa-se de 5 a 7 dias

após aparecer os sintomas para se fazer o exame na sua grande maioria), um alerta se acendeu na Secretaria de Saúde do município de Alta Floresta, após verificar o número de contaminação que vem acontecendo no município de COVID-19. Fica claro que parte dos casos estão acontecendo nos finais de semana.

Outra suspeita do perfil dos contaminados, é que muitos acabam contraindo o vírus na zona rural em locais que provavelmente esteja, relacionado com aglomerações desnecessárias como festinhas ou muitas vezes reuniões familiares, com grupos de pessoas que muitas vezes passam de 15 a 20 pessoas, local propício

para que haja contaminações.

Outra situação que chama atenção, é que nos dias de semana em plena atividade do comércio, os números de casos positivos não é maior que nos finais de semana,

muitas vezes ficando até abaixo. Isso revela que o comércio do município, na sua grande maioria, está entendendo a gravidade da situação e vem cumprindo com

as exigências, ajudando a reduzir a contaminação.

Outro ponto que se observa, durante essa pandemia, é que basta os técnicos da vigilância sanitária e do setor de epidemiologia flexibilizar a fiscalização, que os

moradores começam a relaxar e parar de usar máscaras.

O Secretário de Saúde adjunto Sidnei Alves e o Coordenador do Comitê de enfrentamento da pandemia Adenilson Anacleto, ressaltaram a importância das pessoas respeitarem as medidas adotadas pelo município, tanto no uso de máscaras, como também evitar aglomerações desnecessárias, pois o município está muito perto de conseguir superar essa pandemia, mas é necessário a colaboração da população.

Reportagem – Aírton Jose- Portal Princesa Web