RONDÔNIA – Homem acusado de estuprar neta de 5 anos é encontrado carbonizado dentro de casa

A morte foi registrada na tarde deste sábado, 27 de junho, em uma residência localizada na avenida Padre Cisto, na área rural de Vilhena (RO), no setor Cooperfrutos, próximo da BR-174.

De acordo com o apurado, Luiz Carlos Soares Vieira, de 53 anos, estava dentro de uma casa de madeira quando vizinhos avistaram as chamas saindo do local e acionaram o Corpo de Bombeiros Militares e tentaram combater o fogo até a chegada do caminhão ABTS de combate a incêndio.

Como o fogo já apagado, foi constatado que o corpo de Luiz Carlos estava carbonizado, diante disto, a Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e isolar a área até conclusão de perícia por parte da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

Uma vizinha do homem revelou, que Luiz Carlos havia sido acusado de ter violentado uma das netas, quando a garota tinha 05 anos de idade e que hoje, aos 22 anos, a neta teria revelado o caso aos pais e depois disto, Luiz apresentou quadros de depressão, uma vez que sua esposa teria terminado o relacionamento.

A testemunha afirmou ainda que na última sexta-feira, Luiz Carlos pediu que ela fosse a cidade e comprasse um isqueiro e um corote de pinga. Na manhã de hoje, o homem estava muito triste e que ela acredita que a vítima possa ter cometido suicídio.

A perícia da POLITEC apura toda a situação para desvendar o motivo do incêndio que culminou na morte da vítima e apurar se houve um suicídio, homicídio ou se foi um incidente.