Edição 104 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Informação é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que também aponta uma diminuição de 14,4% no número de casos

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgou, nesta sexta-feira, que o número de mortes por coronavírus no Brasil caiu 17,9% em uma semana.

No mesmo período, igualmente houve queda de 14,4% no número de diagnósticos do vírus chinês no país.

A incidência da covid-19 entre os brasileiros está em 606,7 infectados a cada 100 mil habitantes, e a mortalidade, em 26,6 a cada 100 mil habitantes, o que mantém o Brasil na 17ª posição entre os países que mais têm mortes causadas pela doença.

A taxa de letalidade, divisão do número de mortos pelo de casos diagnosticados, está em 4,4%. Apenas para ilustrar, o número já chegou a quase 7% em maio.

Autor: Roberta Ramos / Revista Oeste