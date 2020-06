Cacoal-Homem é atingido na perna com disparo por policiais após tentar invadir casa de vizinho

Um homem que segundo populares possui transtornos mentais e é usuário de drogas tentou invadir a casa do seu vizinho na noite desta sexta-feira (26),na Rua José Marques , Distrito de Riozinho Cacoal/RO.

Segundo informações a vítima estava dentro de casa com sua família, quando o seu vizinho chegou transtornado e querendo arrombar a porta de sua casa para matar todos, o homem gritava tempo todo dizendo que iria matar todo mundo tentando por diversas vezes arrombar a porta.

Não obtendo êxito em arrombar a porta, o homem ameaçou dizendo que iria pegar gasolina e queimar a casa com todos dentro, deixando todos dentro de casa deixando todos apavorados, a PM foi acionada e compareceu na casa das vítimas.

Os policiais foram até a casa do agressor que é vizinho das vítimas e tentou convencer o mesmo a sair para conversar, mas o homem estava com uma faca na mão e ameaço os policiais dizendo que iria meter a peixeira nos PMs se tentassem prende lo.

O homem partiu para cima do sargento da PM com a faca na tentativa de esfaquear o policial, neste momento uma policial que estava junto efetuou um disparo de bala de borracha para conter o homem agressivo e salvar seu colega de trabalho, o tiro atingiu a perna do homem, que não parou.

O homem totalmente transtornado partiu para cima dos policiais com a faca para acertar os militares com a faca, o homem só foi possível cessar a tentativa de agressão do homem após ultimo recurso dos policiais em efetuarem um disparo de arma de fogo na perna do homem.

Após ser atingido pelo tiro, o homem acabou sendo mobilizado e levado para hospital pelos policiais e em seguida encaminhado para UNISP para providencias cabíveis.

Fonte: Www.Rondoianews.com

Por Alex Tedeschi

Imagem ilustrativa