Brasilândia- Homem é abordado por trio com facão e revolver e teve dinheiro e celular roubado

A polícia de Ariquemes (RO) registrou um crime bárbaro e cruel praticado por D. S. S. contra sua própria filha de apenas 1 ano e nove meses que assassinou a criança com mecanismo de esganadura, enforcando-a; em ato contínuo o pai biológico da vítima endiabrado desferiu várias pauladas na nuca e no crânio dela.

O corpo da criança apresenta afundamento também na parte frontal da cabeça.

O crime com instinto de maldade e ódio aconteceu na noite desta quinta-feira, por volta de 19h30min, em uma propriedade localizada na Linha C-55 da RO-257, rodovia estadual que interliga Ariquemes ao distrito de 5º Bec, no trevo de acesso a para Machadinho do Oeste.

A criança foi buscada na casa dos avós, pais de D, onde ela estava sendo cuidada provisoriamente, pois seus pais haviam se separado recentemente. A outra criança do casal e o pai de D. confirmaram a polícia os fatos, segundo informou o delegado Leandro Balensiefer, que também se deslocou com uma equipe de policiais ao local do crime.

Quando saiu com o pai a pequena foi carregada no colo dele, se sentindo segura e protegida, mas ele provavelmente já tinha em mente o plano de assassinar a filha para atingir a mãe dela, de quem ele alega ter sofrido uma traição.

A Polícia Militar foi informada do crime e se deslocou até a Linha C-55 e conseguiu prender o pai assassino que fugiu do local, mas voltou e se entregou as autoridades policiais.

Havia uma medida protetiva em desfavor de do autor que não aceitava a separação e queria reatar o relacionamento, forçando sua ex-companheira a entrar com a ação judicial para impedi-lo de se aproximar dela. “Ele se utilizou da confiança dos pais pra pegar a criança e fazer o que ele fez”, pontuou o delegado de Ariquemes.

A polícia informou que D. criou um perfil falso no facebook para fazer contato com a ex-esposa, e ao tomar conhecimento que ela já estava em outro relacionamento ficou possesso e transtornado e decidiu assassinar a própria filha como meio de vingança.

Segundo o delegado Leandro Balensiefer o pai de D. que é avô da vítima relatou que seu filho pegou a criança em sua casa alegando que estava com saudade da criança, e passou a tarde inteira com ela. “O infrator conversou com a gente tranquilo, em nenhum momento demonstrou arrependimento. Fora isso também, não há nenhum sinal de insanidade mental por parte do pai da criança, ele sabia o que estava fazendo, ele tinha consciência e tinha vontade de praticar o que ele fez”, disse o delegado em entrevista ao site 190Urgente.

O pai do autor disse que o ato bárbaro cometido por seu filho transformou a vida de sua família em um pesadelo e que ele nunca imaginava que seu filho iria cometer um ato dessa natureza com a própria filha. “Eu tô muito abalado, muito triste. Se ele já está preso está no lugar que merece”, declarou o avô da criança.

PAI ASSASSINO SE ENTREGOU APÓS A CHEGADA DA POLÍCIA NO LOCAL DO CRIME

TOMADO PELO ÓDIO E DESEJO DE VINGANÇA D. MATOU A PRÓPRIA FILHA PARA ATINGIR A MÃE, DE QUEM ELE HAVIA SE SEPARADO.

O ASSASSINO FOI RECOLHIDO À CADEIA PÚBLICA DE ARIQUEMES

Fonte: www.correiocentral.com.br