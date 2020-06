Alta Floresta – Carro colide em motocicleta e deixa dois gravemente feridos, na linha P.50

O motorista de uma caminhonete, modelo não informado, com dois passageiros, perdeu o controle da direção e capotou o veículo na Rodovia Palmiro Paes de Barros – MT-040, estrada que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger (35 km da Capital), no final da manhã de quinta-feira dia (25). As vítimas foram lançadas para fora do automóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às vítimas no local do acidente. O motorista e um dos passageiros foram resgatados em estado grave e o outro carona com ferimentos mais leves.

Os três receberam os primeiros socorros e foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Cuiabá (PSHMC), onde seguem internados. Não há informações sobre o atual estado de saúde dos pacientes.

De acordo com testemunhas, as vítimas seguiam de Santo Antônio para a Capital com a caminhonete carregada de engradados de bebidas e em alta velocidade. Em determinado momento, o motorista teria perdido o controle da direção e o veículo capotou.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BTPM) isolou o local do acidente para que os investigadores da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), responsáveis pelos procedimentos no andamento da ocorrência, pudessem trabalhar.

Os investigadores acompanharam o trabalho da perícia, que coletou evidências que apontem as circunstâncias e as causas que levaram ao grave acidente. Os policiais civis ainda conversaram com testemunhas.

A Politec emitirá nos próximos dias o laudo com informações técnicas, que darão base às investigações e apontará a responsabilidade do caso, confirmando se foi apenas a alta velocidade que causou o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após os trabalhos da Deletran e da Politec para fazer a limpeza da pista antes da rodovia ser liberada novamente, para evitar novos desastres.

Foto: Reprodução/Repórter MT

Foto: Reprodução/Repórter MT

Foto: Reprodução/Repórter MT

Fonte: Repórter MT