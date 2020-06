Governador Marcos Rocha libera pesca esportiva em Rondônia

Força Jovem e Ultra Motos disputam, neste sábado, dia 14 de março, o título da terceira divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Alta Floresta D’Oeste. As equipes chegam com moral para a decisão que deve agitar o ginásio de esportes do município. Afinal, as duas agremiações venceram com goleadas os jogos da semifinal que aconteceram nesta terça-feira (10).

Força Jovem venceu a equipe Rio Branco por 9 a 1, no primeiro jogo da semifinal. Lucas Gabreste marcou quatro gols e foi um dos destaques da partida ao lado de Gean Alves que marcou duas vezes.

Na outra semifinal, a equipe Ultra Motos venceu a equipe Juventude por 8 a 0 (zero). Destaque para os atletas Anderson Passaglia e Daniel Baldissera marcaram duas vezes cada. A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (SEMEC), definiu a programação que marcará as decisões da terceira divisão e do Super Bola Mucha.

Às 18h entram em quadra Vila Santo Antônio e Pingo de Ouro para a decisão do terceiro lugar do Super Bola Mucha. Às 19h começa o jogo entre Juventude e Rio Branco valendo terceiro lugar da terceira divisão.

Em seguida, Independente e Central Parafusos fazem a decisão do Super Bola Mucha. Fechando os jogos da noite, Ultra Motos e Força Jovem disputam o título da terceira divisão. O secretário municipal de Esporte e Cultura, Altair Zandonadi (professor Nino), informou que no final do mês de março começa o Campeonato Municipal de Futsal.

Oito equipes divididas em duas chaves vão disputar a competição. Na chave A: Independente, É Tóiz Alfa, Nova Aliança e MDL. Na chave B: União, Força Jovem, Independente B e Serrano. As competições fazem parte do calendário esportivo do município.

Fonte: Leandro Pereira