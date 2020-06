Apresentadora Eliana testa positivo para Covid-19: ‘Fiquei sem chão, triste e surpresa’

Segundo assessoria de imprensa, ‘ela se encontra assintomática, bem e monitorada’.

A apresentadora Eliana testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) pela assessoria do SBT, que afirmou que ela se afastou “imediatamente de suas atividades na emissora. Eliana se encontra assintomática, bem e monitorada”.

De acordo com a emissora, toda a equipe do quadro “Minha Mulher Que Manda”, que teve suas gravações encerradas nesta quinta-feira (25) está sendo “devidamente monitorada segundo os protocolos médicos que vêm sendo seguidos pela emissora e conforme as recomendações do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias”.

Em seu Instagram, Eliana disse que ficou “sem chão” com o resultado.

Fonte: G1 – Em Fama