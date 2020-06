PF cumpre mandados em Rondônia e investiga fraude milionária na Emater envolvendo o PRONAF

O caminhoneiro identificado com as iniciais R. A. G., 54 anos, morador de Rondonópolis (212 km da Capital), morreu na tarde dessa quarta-feira (24) durante uma suposta brincadeira com um colega de estrada na MS-134, saída para o Distrito de Nova Casa Verde, nas proximidades do Haras Milani, em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul.

O caminhineiro viajava em uma Scania que estava vazia. Já a outra vítima trafegava numa carreta Volvo carregada de açúcar e tinha placas do município de Floraí, Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência com apoio de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros por volta das 16h.

De acordo com o filho de R., também motorista que viajava pela região em outro veículo de carga, ele acompanhava pelo retrovisor quando o pai e o amigo pareciam “brincar” na rodovia. A testemunha explicou que enquanto um reduzia, o outro ultrapassava, em seguida, invertia e o que ultrapassou reduzia a velocidade para o parceiro ultrapassar, até que em determinado momento houve o acidente. “Meu pai teve que frear bruscamente, momento em que a carreta ficou fora de controle e ‘deu L’, sendo que o cavalo mecânico acabou sendo atingido pela outra carreta. É muito triste, vi meu pai morrer pelo retrovisor”, desabafou emocionado.

A Polícia Militar isolou o local para que os socorristas pudessem trabalhar e ainda comunicou o fato à Polícia Civil e à Perícia da Seção de Investigações Gerais.

Os peritos analisaram os veículos envolvidos no acidente, todo o perímetro da rodovia, do ponto onde as ‘brincadeiras’ teriam começado até o local do acidente, colhendo evidências que apontem as circunstâncias dos fatos.

A perícia irá emitir laudo que dará base às investigações, com informações de como ocorreu o acidente, as causas e a responsabilidade.