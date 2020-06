Ouro Preto: Jaguatirica morre atropelada na BR-364, próximo ao Morro Chico Mendes

O animal foi atropelado ao tentar atravessar a rodovia, na noite de domingo (21) para a madrugada de segunda-feira (22)

Uma jaguatirica foi morta por atropelamento na BR-364, próximo ao Morro Chico Mendes (Embratel). O animal foi atingido por um veículo quando tentava atravessar a rodovia federal.

Ao que tudo indica, a jaguatirica foi atropelada e morreu da noite de domingo (21) para a madrugada desta segunda-feira (22). Um morador que reside em um sítio próximo ao Morro foi uma das primeiras pessoas a avistar o animal, que já estava sem vida e com sinais de atropelamento, às margens da BR, nas primeiras horas da manhã desta segunda.

O responsável pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, Braz Paganini, juntamente com o biólogo Marcossoel Santana de Oliveira, foram ao local na manhã desta terça-feira (23), onde constataram se tratar de uma jaguatirica de porte médio, do sexo masculino e adulto. Segundo Paganini o felino foi atropelado ao tentar atravessar a rodovia e não resistiu aos ferimentos.

As fotos e vídeos do animal rapidamente se espalharam pelas redes sociais, causando comoção e até mesmo preocupação a algumas pessoas que frequentavam o Morro Chico Mendes para se exercitar, principalmente no período da madrugada ou no final da tarde, já que o animal é geralmente confundido com a onça pintada por serem muito parecidos.

Onça no Morro Chico Mendes

Há relatos de pessoas que já se depararam com uma onça pintada no Morro no mês de agosto de 2019, sendo que na época o local foi fechado para visitação no período noturno por alguns dias na tentativa de o Corpo de Bombeiros capturar o animal. Porém, mesmo instalando armadilhas, não conseguiu.

Fonte: Gazeta Central