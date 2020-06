Macacos invadem cidade na Tailândia, e moradores ficam enclausurados

Saiba qual carro comprar!

Mesmo com a crise que está afetando a todos, muitos brasileiros ainda estão comprando carros. Nas vendas de 2019 o Chevrolet Onix liderou com mais de duzentas mil unidades vendidas. O segundo colocado, o Ford Ka registrou mais de cem mil vendas.

O Chevrolet Onix continua sendo o campeão de vendas no Brasil. O Onix possui vários modelos. E o novo Onix, deve alavancar ainda mais as vendas.

O Ford Ka no segundo lugar estava na lista da Fenabrave, aparecendo como um carro de entrada, mas, agora ele conta com uma participação de quatorze por cento no mercado.

A sua nova linha é feita pelas versões S, SE, SE Plus, Freestyle e Titanium. O seu preço de 47 mil. Porém a sua versão mais equipada supera a casa dos 60 mil.

O Hyundai HB20 fica na terceira posição dos mais vendidos. Mas, é um modelo fácil de ser avistado pelas ruas brasileiras. Foram cerca de cento e um carros vendidos.

A linha do HB20 também foi renovada devido a chegada da nova geração. O visual foi duramente criticado, mas, o modelo possui várias itens na lista de equipamentos e também na motorização.

O Renault Kwid é líder no segmento de veículos de entrada, ele vendeu cerca de 85 mil unidades vendidas no ano passado. O Kwid possui preços que variam entre 34 mil e 45 mil.

O Volkswagen Gol também é um modelo que vende bem. Ele é o quinto mais vendido, com cerca de 80 mil unidades vendidas em 2019. A Volkswagen oferece a atual linha do Gol com preços que variam entre 48 mil e 59 mil.

O Argo ajudou nas vendas da Fiat. O modelo teve 79 mil unidades vendidas até o final de do ano passado. O modelo é em várias versões seus preços variam entre 48 mil e 69 mil, e isso sem contar os seus opcionais.

O Prisma foi atualizado e agora se chama Joy Plus. O modelo pode ser encontrado a partir de 53 mil. As suas vendas no ano passado chegaram a 73 mil unidades.

O Fiat Mobi também aparece bem entre os mais vendidos. Ele é popular e está em 8º lugar do ranking ele emplacou 53 mil unidades vendidas. A Fiat disponibiliza o Mobi nas seguintes versões Like, Drive, Way e Easy. O preço inicial é de R$ 34 mil e pode atingir cerca de 44 mil em sua versão de luxo.

O Ford Ka teve 51 unidades vendidas em 2019. O modelo é disponibilizado nas seguintes versões SEL, Titanium, SEe SE Plus. Os preços variam de 52 mil e chegam a 74 mil.

O Renault Sandero ficou em último nas vendas. Mas, vendeu bem, ele conseguiu vender 50 mil unidades. O Sandero tem preços que vão de 48 mil a 67 isso vai depender da sua versão, quanto mais recente mais elevado será o preço.

Este ano, o Chevrolet Onix continua na lista dos carros mais vendidos do Brasil. Em fevereiro, ele teve mais de 17 mil unidades vendidas, segundo dados divulgados pela associação das concessionárias, a Fenabrave, em março.

E no segundo lugar, ficou o Onix Plus mas, o HB20 se aproximou ficando na terceira posição.

Apesar de não constar no ranking dos mais vendidos o Honda Civic é um carro bastante popular e possui suas vantagens.

Ele é dos carros de maior sucesso quando se trata do segmento de sedãs médios, além disso o Honda Civic 2020 possui o design mais moderno da categoria. E ainda possui um bom motor.

O Honda Civic 2020 está disponível nas versões de acabamento LX, Sport, EX, EXL e Touring,

Outro modelo não citado como o mais vendido, porém é uma ótima opção é o Jeep Renegade 2020. O novo modelo traz novidades, uma delas é o fim do câmbio manual informado no site da marca.

O modelo já conta com mais de duzentas mil unidades vendidas no Brasil, o Jeep Renegade 2020 possui transmissão automática com 6 velocidades, ele está equipado com motor diesel

O Corolla 2020 também trará novidades em 2020. Ele é o mais vendido entre os sedãs médios no país e possui mais de 45 milhões de unidades no mundo. O modelo ficou mais moderno para preservar a sua liderança dentro e fora do país.

A Toyota retirou os antigos motores e colocou a plataforma “TNGA” com mais rigidez torcional e colocou a suspensão traseira multilink.

O novo Corolla 2020 retirou muitos itens e avançou bem a marca segue atenta aos clientes padrões do produto.

O ideal para comprar um carro é pesquisar, nem sempre os mais vendidos significam os melhores carros, muitas vezes o que conta em um modelo é o luxo, as pessoas costumam querer ostentar. Pense bem em quanto irá gastar com o carro futuramente com manutenção e reparos.

