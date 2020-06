Identificado homem encontrado morto na zona rural de Nova Brasilândia

A Polícia Militar tem empreendido esforços para auxiliar no combate à proliferação de contaminação por coronavírus, e o 4° Batalhão de Polícia Militar (Batalhão Capitão Rui Luiz Teixeira) tem sido um braço forte nessa ação.

Além das ocorrências policiais normalmente atendidas, nessa noite, 21/06, militares do 4°BPM atenderam diversos chamados sobre festas, reuniões, aglomerações de pessoas agindo em desconformidade com os decretos estadual e municipal. E em um deles, 17 pessoas foram relacionadas no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

A denúncia foi realizada de forma anônima através do telefone 190, e o denunciante apontou com exatidão o local da festa, o qual é na zona rural de Cacoal. No local, os policiais se depararam com uma festa de aniversário e os participantes estavam ingerindo bebidas alcoólicas e fazendo uso compartilhado de narguilé. Dentre os envolvidos estavam três menores de dezoito anos. Todos foram relacionados no TCO.

Estamos vivendo um momento delicado a nível mundial e a Polícia Militar de Rondônia tem realizado ações com o intuito de orientar a população, bem como fazer cumprir os decretos estadual e municipal, a fim de evitar a proliferação da contaminação pela Covid-19. Importante frisar que se mantém a recomendação de distanciamento social e a utilização de máscara de proteção individual.

Fonte: Cacoal Notícias