Alta Floresta sobe para 63 curados e 21 em tratamento, confira o Boletim do COVID-19

Durante a manhã desta quarta-feira (24), o Secretario Municipal Adjunto de Saúde Sr. Sidney Alves, afirmou que o município de Alta Floresta pode suspender os trabalhos existentes hoje no Município de enfrentamento a Covid-19 (CORONAVIRUS), caso a população do município colabore no distanciamento social e evitando aglomerações desnecessárias.

Sidney disse que os esforços das equipes da Secretaria agora é evitar que os casos continuem aumentando, para isso os trabalhos de vigilância e monitoramento, se concentram em todos os pontos do Município tanto na cidade como zona rural e distritos.

Há sinais que a curva de contágio continue a descer mas para isso é necessário que a população ajude para que isso possa acontecer.

Outra situação que o Secretaria destacou e o Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, onde a Secretaria vai instalar uma barreira sanitária no aterro da RO, nesta quinta-feira que vai funcionar ate domingo, e deve voltar a ser reinstalada na próxima quinta-feira para impedir que moradores do Distritos possam ser contaminados evitando um novo surto dentro Município, essas barreiras vão ajudar nas atividades já existente da Policia Militar Ambiental que trabalha no local.

Fonte: Decom