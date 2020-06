Alta Floresta volta a flexibilizar comércio após prefeito anunciar que vai seguir decreto estadual

O prefeito Carlos Borges anunciou a flexibilização do funcionamento do comércio da cidade de Alta Floresta D’Oeste, colocando fim ao decreto municipal 10.064, de 13 de junho de 2020, que estipulava os dias e horários de funcionamento de vários estabelecimentos comerciais, como forma de combater o avanço do novo coronavírus.

Carlos Borges usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 22 de junho, para fazer o anuncio e informar que o Executivo Municipal vai seguir as regras impostas no Decreto de Distanciamento Social Controlado, publicado pelo Governo de Rondônia no dia 16 de junho de 2020.

O documento nº 25.138 estende a declaração de Estado de Calamidade Pública em todo o território rondoniense e flexibiliza a abertura gradual do comércio —desde que seja observado o impacto no sistema de saúde pública estadual.

O prefeito estava ao lado do secretário municipal de Administração e Finanças, doutor Reginaldo Silva; do secretário adjunto de Saúde, Sidnei Carvalho, e do assessor jurídico da prefeitura, doutor Wesley Barbosa, quando comentou a decisão.

Para as autoridades municipais, as regras impostas pelo município com restrições aos horários e funcionamentos dos comércios surtiram efeito, reduzindo o número de casos da Covid 19. Foram apenas três casos registrados no final de semana. “Agora precisamos nos unir e manter as orientações da saúde”, disse o prefeito.

Tanto Carlos Borges quanto as demais autoridades aproveitaram para falar de outros assuntos relacionados a pandemia e a economia local.

LINK DECRETO ESTADUAL 25.138 DE 15 DE JUNHO DE 2020

http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-n-25-138-de-15-de-junho-de-2020-reabertura-comercial/

Fonte: Florestnaotícias.com