Agronegócio: Ciência e evolução social na cafeicultura Amazônica

Como prosseguimento nas medidas estratégias de fortalecimento da agricultura familiar, o Governo de Rondônia reforçou as atenções para potencializar o setor produtivo, com a entrega de equipamentos e maquinários agrícolas que irão atender diretamente os municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Nova União, Colorado do Oeste e Nova Mamoré. A entrega de todo material foi realizada na tarde de segunda-feira (22) no estacionamento do Palácio Rio Madeira, sendo oficializada pelo governador do Estado, coronel Marcos Rocha.

Todos os equipamentos e maquinários entregues foram adquiridos com recursos provenientes do Programa de Aquisição de Alimento (PAA); do Ministério do Desenvolvimento Agrário; do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Proleite); Calha Norte; bem como recursos do próprio governo do Estado.

Conforme programação, a distribuição dos equipamentos e maquinários visa melhorar a renda das famílias na área rural. Em Porto Velho, por exemplo, foram entregues uma carreta agrícola, uma distribuidor de calcário; seis pás agrícola traseira. O valor para atender a Capital é de R$ 30.058,33, com recursos adquiridos através do Fundo Proleite.

A agricultura familiar de Candeias do Jamari foi assistida com uma balança digital; uma impressora multifuncional; um nobreak; cinco pallets; um ar condicionado; um arquivo em aço; uma mesa; duas cadeiras; um caminhão; três tratores de pneus; quatro carretas agrícolas; quatro grades aradoras; uma perfuratriz; uma carreta agrícola, um distribuidor de calcário; e duas pás agrícola traseira. O valor total dos recursos para aquisição do maquinário adquirido e entregou aproxima-se em quase R$ 1 milhão em equipamentos.

O município de Itapuã do Oeste recebeu do governo do Estado uma balança; uma embaladeira automática; um tanque de equilíbrio com boia; uma bomba de deslocamento positivo; uma carreta agrícola; um distribuidor de calcário e uma pá agrícola traseira.

Pimenteiras do Oeste e Nova União foram atendidos com um caminhão ¾, para cada município, ambos totalizaram R$ 294 mil. Já o município de Colorado do Oeste recebeu do governo do Estado um resfriador de leite de 1.500 litros, no valor de R$ 22.400,00, recursos provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal Nilton Capixaba.

Os equipamentos e maquinários agrícolas fazem parte de iniciativas que envolvem investimento superior a R$ 2 milhões, para apoiar a agricultura familiar, os agricultores, as prefeituras. A agricultura é considerada pelo governador Marcos Rocha um instrumento grande no desenvolvimento e no crescimento da economia do Estado.

“Não conseguiremos seguir em frente se a nossa economia não continuar girando. Sabemos que Rondônia é um Estado agrícola, ou seja, como sempre digo, voltado para as questões agrícolas, pecuária e agronegócio, sendo preciso fortalecer essa área. Estamos trabalhando mesmo com o impacto dessa pandemia do coronavírus. Com todas as dificuldades conseguimos fazer entregas de equipamentos e não tenho dúvidas que nosso Estado vai se desenvolver ainda mais”, disse o governador, concretizando uma série de ações para o fortalecimento da agricultura familiar e lembrando do apoio da Bancada Federal e dos deputados estaduais.

O secretário de Estado da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani, lembrou que mais projetos serão implementados e destacou que o Estado entre o mês de janeiro deste ano até o momento transportou mais de cinco mil toneladas de calcário gratuitamente para o pequeno produtor rural, deixando evidente que o Estado tem dando uma atenção especial à agricultura, considerada o setor que irá retomar a economia de Rondônia.

“Estamos entregando para os municípios e contemplando esses que ainda faltavam por questão de certidões. Deixar claro que o governo do Estado vem investindo na agricultura familiar, ou seja, trata-se de um incentivo que o governo está garantindo ao pequeno produtor rural, respeitando o repasse desses equipamentos que serão entregues às secretarias municipais de Agricultura para atender o pequeno produtor rural”, disse o secretário da Seagri, também pontuando que o governo vem investindo na agricultura familiar e, até o final do ano, serão feitas novas entregas de equipamentos. A solenidade de entrega dos maquinários contou também com a presença do diretor presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), Luciano Brandão; do prefeito de Candeias do Jamari, Lucivaldo Fabrício (que no ato esteve representando os demais prefeitos); do Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), Júlio Cesar; do diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Neil Aldrin Gonzaga; bem como outras autoridades.