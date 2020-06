Nota de Pesar: Deputado estadual Sargento Eyder Brasil pelo falecimento de seu pai, Valter José do Carmo

Foi com imenso pesar que a família Oliveira recebeu a notícia, na sexta-feira, 19 de junho, do falecimento do pastor evangélico Natanael Barreto, vítima do covid-19. Empresário do ramo de restaurantes, dedicando parte do seu tempo para levar a palavra de Deus.

Pastor Natanael Barreto tinha predileção para pregar sobre o bom relacionamento entre os casais. Era um exemplo para muitos casais, tanto para aqueles que estavam começando o relacionamento como para aqueles que enfrentavam problemas de convivência e o pastor Natanael levava o entendimento da palavra de Deus para fortalecer o vínculo familiar.

Pessoa muito honrada, de vários amigos, e que pela infelicidade da doença Covid-19, nos deixa, e o que vai nos restar agora é a saudade.

Em nome da Família Oliveira que teve o privilégio de gozar da amizade do pastor Natanael Barreto, nossos profundos sentimentos aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações.

Porto Velho, 20 de junho de 2020

Jean Oliveira

Deputado Estadual/RO