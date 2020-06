Alto Alegre chega aos 28 pacientes curados do Covid – 19

Em novo boletim, divulgado nessa segunda-feira (22) pela SEMSAU (Secretaria Municipal de Saúde), o município de Alta Floresta registra 78 casos confirmados de COVID-19.

Casos notificados até o momento: 415

Casos suspeitos: 17

Casos descartados: 320

Casos em tratamento domiciliar: 31

Pacientes curados: 47

Suspeitos internados como suspeitos ou confirmados: 00

O município não registrou, até o momento, nenhum óbito por COVID-19.

Em uma live transmitida pelo Facebook, o prefeito anunciou, na tarde dessa segunda-feira, novas medidas, flexibilizando o funcionamento do comércio. Alguns setores do comércio que ainda estavam sem poder funcionar, poderão voltar com as suas atividades, conforme do último decreto estadual.

Fonte: Decom