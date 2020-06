19º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta D´Oeste RO

O deputado Jean Oliveira parabenizou o município de Alta Floresta D’Oeste pela passagem do seu aniversário, hoje, 17 de junho. “Eu nasci em Alta Floresta, os primeiros anos da minha infância foram vividos no município, tenho orgulho de ter nascido nesta terra, onde meus pais e toda minha família são pioneiros e onde deram os primeiros passos na política de Rondônia”, disse o parlamentar.

Jean disse que sua família sempre esteve empenhada em prol do desenvolvimento de Alta Floresta D’Oeste, assim como de toda região da Zona da Mata. “Desde criança que vejo minha família empenhada na melhoria e no desenvolvimento do município”, disse o deputado.

Foi o avanço da frente migratória rumo ao Oeste em demanda ao Vale do Guaporé que deu origem ao município de Alta Floresta D’Oeste. O pequeno núcleo populacional evoluiu rapidamente transformando-se em importante polo agrícola e comercial, exigindo uma organização político-administrativa, sendo atendida com a elevação da região à categoria de município.

“Alta Floresta D’Oeste é um município que se destaca no estado de Rondônia pela sua capacidade produtiva, mas, a sua maior riqueza é sua população. O povo de Alta Floresta é o responsável por esse desenvolvimento que nos enche de orgulho de termos nascido aqui”, afirma o deputado.

“Alta Floresta D’Oeste aniversaria e nós a exaltamos. Município meu berço. Hoje temos orgulho de ser um dos principais polos de desenvolvimento da zona da Mata e do estado de Rondônia. Saudamos nesta data os desbravadores, as famílias pioneiras, os homens e as mulheres que aqui construíram, e constroem famílias, e entregaram, e entregam, a força dos seus trabalhos para construir o município que hoje é a representação do desenvolvimento e do progresso da sua região.

Alta Floresta D’Oeste, minhas raízes, minha terra, meu povo! Parabéns no seu 38º aniversário!” disse o deputado Jean Oliveira.

Assessoria de Imprensa – Dep. Jean Oliveira