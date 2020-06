RONDÔNIA – Mulher de 48 anos comete suicídio por enforcamento na zona rural

A Policia Militar de Theobroma com apoio de guarnições de Jaru recuperaram na noite desta sexta-feira (19), 28 cabeças de gado furtadas em uma propriedade na zona rural de Theobroma.

O caminhão em que estavam os dois suspeitos e o gado furtado, trata-se de um Mercedes Benz placas de Ji-Paraná que trabalha com serviços de frete em Jaru, o veículo foi avistado por um vizinho saindo no período noturno da propriedade da vítima, este então ligou para o vaqueiro que confirmou o furto, após se dirigir até o curral e constatar que parte do gado estava preso e outros possivelmente teriam sido levados pelo caminhão que seguiu sentido a Theobroma.

Com base nas informações repassadas, viaturas saíram na busca do veículo pela RO 133 sentido Theobroma, e na altura do Km 26 avistou o referido caminhão e deu ordem de parada com Girofex e Sirene ligada, porém o condutor ainda seguiu por aproximadamente 3 km ignorando a ordem, só então obedeceu e parou o veículo próximo ao trevo que dá acesso ao Bom Jesus.

O condutor do veículo respondeu que teria sido contratado na cidade de Jaru por um outro cidadão de nome Alberto no pátio do Posto Leite para buscar o gado, e não portava Guia de transporte animal (GTA) e nem nota fiscal do gado, já o outro que estava no caminhão disse que era ajudante e confirmou a versão dada pelo motorista.

Devido o caminhão estar com lotação excessiva (28 cabeças) e com risco de morte ou lesão aos animais, o gado foi descarregado em um curral próximo, na RO 464 Km 26, onde o proprietário se dispôs a guardar os animais com o consentimento da vítima.

Os suspeitos foram conduzidos para UNISP junto do caminhão usado no cometimento do delito.

