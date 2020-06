Fake News: Ingerir Cachaça mata o Coronavírus?

A resposta é simples: Não.

De acordo com o Ministério da Saúde as únicas medidas que podem ajudar a reduzir o risco de contaminação e transmissão são:

– Lavar as mãos com frequência com água e sabonete respeitando as orientações dos órgãos de saúde;

– Caso não consiga lavar as mãos, use um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Não toque os olhos, nariz e boca sem lavar as mãos;

– Não tenha contato próximo com pessoas doentes;

– Caso apresente algum sintoma, não saia de casa;

– Mantenha uma distância de no mínimo 1,5m de distância das pessoas;

– Não compartilhem objetos pessoais, como talheres, canudos e copos;

– Ao espirrar ou tossir cubra a boca com um lenço de papel ou com o antebraço;

– Desinfete objetos e superfícies com frequência (isso inclui celulares, talheres, copos, teclados, mouse, maçaneta, etc).

Além disso, é importante lembrar também que não existe um tratamento específico para o coronavírus, as únicas recomendações médicas no momento são repouso, beber água e uso de medicamentos para dor e febre (com prescrição médica).

Ou seja, se for beber com os amigos no final de semana, brindem de longe e nada de compartilhar o copinho de Cachaça, hein?

Fonte: blog.cachacarianacional