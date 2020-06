BR-364: acidente envolvendo três carretas nas proximidades do distrito de São Lourenço deixa feridos

Dois dos veículos teriam saído da pista, enquanto o terceiro teve a cabine arrancada



Na tarde deste domingo, 21, um acidente na BR-364 nas proximidades do distrito de São Lourenço, que fica a cerca de 70 km da área urbana de Vilhena, envolveu três carretas, deixou feridos, mobilizou a Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu em um trecho de curva da rodovia federal que corta as principais cidades rondonienses. As causas do acidente ainda não foram identificadas. As informações apuradas pela reportagem são de que duas das carretas envolvidas acabaram saindo da pista e caindo em uma ribanceira. O terceiro veículo envolvido teria tido a cabine arrancada. A boleia ficou sobre a rodovia.

O Corpo de Bombeiro mobilizou quatro viaturas para atender a ocorrência, dada as informações que chegaram até a corporação. Mas, segundo os Bombeiros, apesar da violência da colisão, os envolvidos sofreram apenas ferimentos leves.



A Polícia Rodoviária Federal faz o controle do tráfego no local até que os veículos sejam retirados por um guincho.