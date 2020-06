Boletim: São Miguel do Guaporé tem apenas 139 pessoas infectadas; 532 estão curados

O boletim diário sobre a pandemia do novo Coronavírus divulgado pelo governo do estado de Rondônia mostra que o município de São Miguel do Guaporé está em um avançado estágio de controle sobre a doença.

Segundo o boletim, há apenas 139 pessoas infectadas pelo vírus, ou seja, 532 pessoas já estão curadas, sendo que 06 pessoas vieram a óbito.

No boletim da data de ontem, sexta-feira, 19, divulgado pela secretaria municipal de saúde, o mesmo informou que 06 pacientes estão internadas em hospital de Cacoal. O boletim de hoje sábado ainda não foi divulgado.

O alto índice de pessoas curadas, é graças ao grande trabalho da secretaria municipal de Saúde Dalvina Dutra e o apoio do Governo do Estado de Rondônia que estendeu a mão ao município auxiliando no combate a pandemia.

Outro ponto positivo é a conquista de respiradores pelo deputado estadual Ismael Crispin através do governo do estado disponibilizado ao município para o auxilio no tratamento das vítimas infectadas com a doença e que precisa de ajuda para respirar conforme o estágio do agravamento.

Da redação – Planeta Folha