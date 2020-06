Motociclista fica em estado grave após perder o controle e bater em um ponto de ônibus Br 383

Um Grave acidente de trânsito ocorreu na noite deste sábado (20), na RO 383 Km 12, entre as cidades de Rolim de Moura e Santa Luzia d’Oeste.

Segundo informações o condutor da motocicleta Honda CG Titan trafegava pela rodovia sentido Rolim de Moura, momento que acabou perdendo o controle do veículo vindo a colidir violentamente contra a parede de concreto de um ponto de ônibus que fica as margem da RO 383.

O impacto foi tão violento que a moto quebrou a parede e foi parar dentro do no ponto de ônibus, a vitima ainda não foi identificada, populares solicitaram socorro e uma equipe de resgate do corpo de bombeiros atenderam a vitima e conduziram até hospital de Rolim de Moura, onde receberá avaliação dos médicos de plantão.

As informações ainda são apenas preliminares e podem ser alteradas conforme atualização. A PM foi acionada e compareceu ao local e em seguida a perícia criminal para realizar os procedimentos de praxe.

