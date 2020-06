Incêndio é registrado em residência no bairro cidade alta em Rolim de Moura; veja os vídeos

Durante o início da noite desta sexta-feira, 19, uma Oficina localizada na Rua D, no Bairro Cidade Alta, município de Rolim de Moura/RO foi totalmente destruída por um incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes foram ao local com uma Unidade de Resgate e um Caminhão ABT (Auto Bomba Tanque) para debelarem as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos.

Uma equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar também foi ao local para coleta de informações e registro de ocorrência.

De acordo com informações do proprietário do estabelecimento, o incêndio possivelmente tenha se originado por um curto em uma bateria.

Mesmo diante da grande proporção do incêndio, ninguém se feriu.

Videos: TribunaTop – Crédito à Ester Costa

Video: Redes Sociais

Outras Imagens