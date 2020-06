Alta Floresta – Mais uma casa é destruída pelo fogo, no Bairro Princesa Izabel

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (17) na Ro 135 rodovia que liga Alta Floresta a Rolim de Moura do Guaporé. No veículo estava somente o motorista, que não se feriu. Segundo informações, o motorista teria perdido o controle da direção do veiculo vindo a cair no dentro do rio toicinho.

Fonte: Florestanoticias.com