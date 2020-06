Rondônia registra mais de 1,9 mil casos de dengue em cinco meses, um crescimento de 734%

lto Alegre dos Parecis – 28 casos

Cerejeiras – 135 casos

Colorado do Oeste – 27 casos

Corumbiara – 24 casos

Itapuã do Oeste – 32 casos

Nova Brasilândia – 167 casos

Nova Mamoré – 154 casos

Parecis – 11 casos

Pimenteiras do Oeste – 13 casos

Rio Crespo – 4 casos

Vilhena – 737 casos

Ainda conforme o levantamento, os criadouros predominantes do mosquito foram pneus, caixas d’água e lixo, principalmente os recipientes plásticos, latas, sucatas e entulhos. Por isso a Agevisa reforça que é importante a conscientização da população em relação a limpeza de terrenos, quintais e o descarte correto do lixo.

O levantamento, realizado entre 1º de janeiro e 19 de maio, ainda aponta aumento nos casos de Zika vírus, doença também transmitida pelo Aedes aegypti. Já foram confirmados 51 casos no estado, enquanto que em 2019 foram 35.

Por outro lado caiu quase pela metade o número de casos confirmados para Chikungunya entre os meses de janeiro e maio deste ano, quando comparado a 2019. Foram registrados 34 casos em 2020 e 60 no ano passado.