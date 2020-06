Alta Floresta – Homem tem moto roubada durante ação de criminosos em zona rural

Além das notas, os policiais encontraram equipamentos utilizados na fabricação. De acordo com o boletim de ocorrência, a fábrica foi descoberta por denúncias anônimas.

Deste valor, cerca de R$ 6 mil seria encaminhado pelos criminosos ao Acre. Ainda conforme a PM, as notas falsas eram confeccionadas por dois adolescentes, ambos de 16 anos.

Mais de 10 pessoas foram encaminhados à sede da Polícia Federal para prestarem depoimento. Em seguida, foram levadas ao presídio central.

Conforme a polícia, o líder da quadrilha seria um apenado do presídio Agenor Martins de Carvalho, unidade que fica na zona rural de ji-paraná. De dentro da penitenciária, o homem passava, via aplicativo de mensagem, as orientações para a quadrilha. O caso é apurado pela PF.

