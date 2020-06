Alta Floresta: Casa pega fogo na avenida Rondônia saída para Novo Horizonte

Uma idosa de 60 anos, identificada como J. T., moradora de Rondonópolis (212 km da Capital), morreu na tarde de ontem quinta-feira (11) após o carro em que estava, modelo não informado, bater de frente contra um caminhão carregado de porcos na MT-344, próximo à Ponte do Córrego Barroso, em Dom Aquino (89 km de Rondonópolis).

No carro ainda estavam J. e P., filhas de J., que tiveram ferimentos graves e foram socorridas por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros no local do acidente e em seguida foram encaminhadas a unidades de saúdes para cuidados médicos específicos.

Uma das irmãs foi encaminhada a um hospital em Jaciara (70 km da Capital), enquanto a outra, com o quadro clínico mais grave, foi levada às pressas ao Hospital Regional de Rondonópolis. Não foi informado o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Militar (PM) isolou o local para que os bombeiros pudessem trabalhar no socorro às vítimas e ainda retirar o copo de J. das ferragens do veículo.

Os policiais ainda conversaram com o motorista do caminhão, que recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele relatou que subia a rodovia, sentido Jaciara, e logo ao passar pela curva da ponte se deparou com o carro das vítimas descendo em alta velocidade, supostamente, desgovernado, quando invadiu a contramão e bateu contra o caminhão.

O carro capotou e parou à margem da MT com as rodas para cima.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e analisou as condições que o corpo da vítima foi encontrado e ainda periciou toda a região para colher evidências que apontem as circunstâncias do acidente e consequentemente determinar as causas.

A Polícia Civil acompanhou os trabalhos da perícia, conversou com o motorista do caminhão e agora aguarda laudo da Politec que vai dar base às investigações.

