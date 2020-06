Em posse, Fábio Faria diz que buscará pacificação e inclusão digital

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), continua testando a população do Estado para avaliar o cenário epidemiológico de infecções pelo novo coronavírus. Para isso, inicia na quarta-feira (17) a segunda etapa do programa Mapeia Rondônia, que acontece até o dia 23 em todos os 52 municípios de Rondônia.

A realização da testagem é simultânea na população de Rondônia e é exclusiva para pessoas que estejam apresentando síndrome gripal há mais de sete dias. O governo do Estado enviou os testes rápidos a todos os municípios para que traçassem suas estratégias de realização do exame. Os pontos de atendimento são definidos por cada prefeitura.

Na primeira etapa, que aconteceu de 03 a 09 deste mês, foram testadas 21.424 mil pessoas que apresentavam sintomas de síndrome gripal, dos quais, 2.545 foram positivos para o novo coronavírus, ou seja, 11,88% dos testados.

Duas grandes ações foram realizadas nesta etapa, drive thru em Porto Velho e Cacoal. Em Porto Velho o drive thru aconteceu no dia 06, no estacionamento do Palácio Rio Madeira. Foram mais mil testes rápidos realizados. Aqueles que testaram positivo já receberam as orientações pertinentes ao caso e kit de medicamentos no local, devidamente prescritos por um médico de acordo com cada caso e, também, assinatura do termo de concordância para fazer uso da medicação. A ação foi dividida em três etapas: realização do teste rápido, procedimento de notificação do caso e entrega do resultado do exame. No último sábado (13), a ação foi realizada em Cacoal, onde mais de 600 testes foram realizados e 23 casos positivos detectados.

Para o secretário da Sesau, Fernando Máximo, a distribuição dos testes rápidos para todos os municípios permite ao governo acompanhar a situação de forma ampla e completa em todo o Estado. “ A entrega dos testes de detecção de anticorpos contra o Sars-CoV-2 nos permite um mapeamento ainda mais detalhado do comportamento do vírus em Rondônia. Assim, conseguimos direcionar medidas para cada região de forma mais específica, seja de acompanhamento ou de isolamento.”

A Ação conta com o apoio da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e Agencia de Vigilância em Saúde (Agevisa).