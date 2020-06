De acordo com o decreto 10.064 será feriado nesta quinta feira dia (18) em Alta Floresta Ro

A origem do município foi consequência do avanço da frente migratória rumo ao oeste em demanda ao Vale do Guaporé. Em 1981, Isidoro Stedille, acompanhado por José Piovesan, Moises Nunes e pelos irmãos Arlindo Farias, Deoclecio Farias e Felicíssimo Farias deram início à formação do município. Logo em seguida, as famílias de Francisco Marques Pelizário, Orlando Zandonadi, Antônio Francisco Roque, família Sartori e família possa, também fixaram residências.

Liderado por Isidoro Stedille, iniciou-se, no ano de 1981, as negociações com Jorge Teixeira de Oliveira, governador do Estado de Rondônia, e com Galvão Modesto, coordenador do INCRA, para a autorização da formação do povoado. Com um ano do início de sua formação, em Alta Floresta já havia mais de mil casas.

O pequeno núcleo populacional evoluiu rapidamente transformando-se em importante pólo agrícola e comercial e exigindo uma organização político-administrativa, sendo atendida com a elevação da região à categoria de município, em 1986.

PÓLO AGROPECUÁRIO

Hoje, Alta Floresta D’Oeste, encontra-se em amplo desenvolvimento agropecuário. É pólo pecuário, com um dos maiores rebanhos do estado. Pólo cafeeiro e também tem destaque com suas agroindústrias.

BIODIVERSIDADE E TURISMO