Bancos manterão agências abertas com expediente normal nesta quinta-feira, dia 18, em Rolim de Moura

No dia 18 de Junho e comemorado o dia do Evangélico, porém não é caracterizado feriado no município de Rolim de Moura – RO, então o comércio segue normal com suas atividades.

De acordo com as informações, os bancos também manterão agências abertas com expediente normal nesta quinta-feira, dia 18. Porém aqueles que pretendem receber o auxílio emergencial podem se dirigir como planejado para Caixa Econômica Federal.

As Cooperativas também deram sinal verde e vão manter o expediente normal em Rolim de Moura. O objetivo é, de acordo com as entidades, assegurar a prestação dos serviços bancários essenciais à população.

