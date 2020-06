Rondônia passa dos 13.000 casos,Edição 92 – Boletim diário sobre coronavírus

De acordo com o governo, o motivo da visita de Pazuello é para acompanhar as ações em curso na região contra a pandemia. Antes de visitar o estado, Pazuello esteve em Rio Branco (AC), também em cumprimento de agenda para inauguração de um hospital de campanha.

Eduardo Pazuello não falou com a imprensa, apenas se reuniu com o governador do estado, Marcos Rocha (sem partido), além do secretário Estadual de Saúde (Sesau), Fernando Máximo.