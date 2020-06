Prefeitura publica novo decreto e reforça as medidas de distanciamento em Rolim de Moura

Com intuito de conhecer a realidade de cada região para que as melhores experiências no combate ao coronavírus sejam levadas para todo o país, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, esteve na Capital rondoniense, Porto Velho, na tarde de segunda-feira (15), quando foi recebido pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha. Durante a estada, foi realizada uma breve explanação das ações que o Estado está desenvolvendo para combater a Covid-19 e um balanço do atual quadro das medidas.

O ministro também pontuou que triagem, diagnóstico clínico e medicação necessária e orientada o quanto antes são medidas que estão sendo colocadas em prática na guerra contra o coronavírus. Ele desembarcou na Base Aérea de Porto Velho juntamente com a comitiva que incluía o vice-governador do Acre, major Wherles Rocha. Após ser recebido pelo governador Marcos Rocha, houve o deslocamento para o Palácio Rio Madeira, visando uma rápida reunião que possibilitou um acompanhamento das ações desenvolvidas pelo Estado no enfrentamento à Covid-19.

Antes, o ministro esteve no vizinho estado do Acre, quando participou da inauguração do hospital de campanha de Rio Branco, que conta com recursos do governo federal e faz parte do conjunto de ações daquele Estado.

Em recente entrevista a um portal de notícias, o ministro enfatizou que faz parte do trabalho do Ministério da Saúde acompanhar as ações regionais visando fortalecer as estratégias do governo federal para que essa pandemia chegue ao fim com menos impactos negativos à saúde. Uma das medidas citadas, é a importância de se iniciar o tratamento contra a Covid-19 nos primeiros sintomas com a medicação antes que o quadro se agrave, alegando que Rondônia está à frente nesse quesito.

O governador Marcos Rocha, que esteve ao lado da primeira-dama e secretária da Seas, Luana Rocha, lembrou que o Estado tem recebido vários ministros e, inclusive, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que já esteve duas vezes em Rondônia, somente este ano.

“Estamos bem alinhados com o governo federal e trabalhando em conjunto para combater o coronavírus e gerar a economia no nosso país”, argumentou o governador.

A reunião no Palácio Rio Madeira contou também com a presença do secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, que fez uma explanação das medidas, até o momento, adotadas para combater a propagação da Covid-19. O ministro defende que quanto mais local de triagem tem, melhor.

De imediato, foram apresentadas ao ministro as ações recentes que estão sendo realizadas na Capital e municípios de Rondônia, a exemplo da ação Mapeia Rondônia, quando ocorre o drive thru, a exemplo do último final semana em que a medida atendeu a população de Cacoal.

O governador Marcos Rocha lembrou que o Ministério da Saúde tem garantido apoio e já, inclusive, enviou sete remessas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), ventiladores mecânicos, dentre outros equipamentos para fortalecer a guerra contra a doença. Marcos Rocha deixou claro que será mantido o alinhamento de pontos da infraestrutura e equipamentos de urgência, além das ações da retomada gradual e responsável do comércio. “Agradeço o ministro pela vinda e ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo trabalho incansável em um momento tão delicado como esse”, enfatizou o governador Nas redes sociais, o governador fez um apanhado de algumas medidas adotadas: “para o enfrentamento da Covid-19 já conseguimos ampliar a rede estadual com mais de 300 leitos clínicos e 124 UTIs; investimos em estruturas permanentes, que não serão desmontadas, pois existem outras doenças e problemas; entregamos medicamentos (incluindo a cloroquina) para todos os municípios que adotaram o direito o protocolo; entregamos testes rápidos para todos os municípios; além das ações diretas do Estado, como os drive-thrus de testagem e entrega de medicamentos, que colocaram Rondônia em destaque no país e entre os que mais testam entre os estados da federação”, deixou claro o governador Marcos Rocha.