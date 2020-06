Atacarejo Santa Helena Comunica que estará fechado nesta quarta e quinta em Alta Floresta

De acordo com o governador Marcos Rocha, serão três parcelas pagas com recursos do Estado.

O governo de Rondônia disponibilizou na madrugada desta segunda-feira (15) o link para que beneficiários do Bolsa Família consultem se estão na lista dos contempladas a receber o complemento de renda de R$ 200,00 do Programa AmpaRO.

Para saber se você tem direito ao beneficio basta abrir o site https://amparo.sistemas.ro.gov.br/ e digite o número do seu CPF e data de seu nascimento, para saber se está na lista de contemplados.

Com o seu nome confirmado no sistema, basta complementar as informações faltantes no formulário e clicar no botão “Enviar Informações”.

De acordo com o governador Marcos Rocha, serão três parcelas pagas com recursos do Estado a parte de quem recebe outros benefícios, como o Auxílio Emergencial.

Fonte: Rondônia ao Vivo