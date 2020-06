Utilidade Publica: Comunicado Aciaf sobre o dia do Evangélico

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D’OESTE através da Leiloeira Publica Oficial do Estado de Rondônia, Sra. Evanilde Aquino Pimentel, matrícula 015/2009 JUCER de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, DREI 17 de 05 de Dezembro de 2013 e Lei Municipal, venderá em leilão público os bens inservíveis e antieconômicos, no local e estado em que se encontram, com encerramento no dia 30 de junho de 2020 às 10:00hs na modalidade eletrônica pelo site www.rondonialeiloes.com.br

Início recebimento de lances: 25/06/2020

Encerramento dos lances: 30 de junho de 2020 às 10:00h

LOCAL LEILÃO ONLINE : www.rondonialeiloes.com.br

VISITAÇÃO: De 22 a 26 de junho de 2020 das 08:00 às 12:00 (dias úteis)

Local: conforme discriminado em cada lote

Contato: Sérgio de Jesus – (69) 99245-3359

LINK EDITAL