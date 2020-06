Partido dos Trabalhadores de Alto Alegre dos Parecis apresenta pré-candidatos

Em decreto que será publicado na segunda-feira (15), o Governo de Rondônia, após ouvir lideranças do setor empresarial e consultar o corpo de especialistas da equipe de governo, promoverá adequações nos parâmetros da estratégia “Todos por Rondônia”, estabelecida por meio do Decreto n° 25.049, de 14 de maio 2020, que determinou medidas de distanciamento social e cuidados sanitários para o enfrentamento à pandemia do coronavírus em todo o Estado.

Serão alterados os percentuais da taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta que, juntamente com os dados relativos à taxa de infecção, compõem a matriz que define em que fase da estratégia cada município será classificado.

A partir desses novos parâmetros, será realizada a nova classificação das fases de cada município, que passará a vigorar a partir da próxima terça-feira (16). Como resultado dessa nova classificação, é esperado que os municípios da Macrorregião de Saúde I, sediada em Porto Velho, sejam reclassificados na fase 2 da estratégia, que indica o distanciamento social seletivo, no qual é retomada a maior parte das atividades econômicas.

Para que essa reabertura parcial não eleve excessivamente a velocidade de contágio e a demanda por leitos, juntamente com o novo decreto, serão estabelecidos rígidos protocolos de segurança sanitária a serem adotados em cada setor de atividade econômica, abrangendo tanto os cuidados sanitários, como os limites de clientes e funcionários dentro de cada estabelecimento, incluindo restrições no tempo de permanência, visando evitar aglomerações. As informações sobre o número máximo de pessoas em cada local deverão constar de cartaz a ser afixado na entrada das lojas, juntamente com o telefone para denúncias.

Tais protocolos foram elaborados em colaboração com empresários que integram o grupo Pensar Rondônia, os quais se dispuseram a adotar todas as medidas necessárias para a estrita observância dessas normas técnicas, desde a aferição da temperatura corporal, controle do fluxo de pessoas e limitação dos horários de funcionamento, até as medidas de desinfecção e higienização dos ambientes e do controle do uso de máscaras e disponibilização de álcool a 70% ou em gel.

Um dos protocolos de maior abrangência é o que será adotado pelos shoppings e galerias, baseado no modelo desenvolvido pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em parceria com o Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, o qual foi apresentado ao Governo de Rondônia pelo Porto Velho Shopping, que voltará a operar parcialmente, com esse protocolo, a partir da reclassificação do município de Porto Velho para a fase 2. Nesta fase não será permitido o funcionamento da praça de alimentação do shopping.

Também merece destaque o protocolo a ser adotado por restaurantes, lanchonetes, sorveterias e afins, que voltam a operar com consumo no local, porém com limitação do tempo de permanência de cada cliente, por até duas horas, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas, abertura de portas e janelas, entre outras medidas de redução do risco de contágio.

Salões de beleza e barbearias, lojas de eletrodomésticos, de bens de informática e de confecções (vedado provar roupas e calçados) estão entre os segmentos que também voltam a funcionar na fase 2, além de todos os estabelecimentos que já estavam permitidos na fase 1 do Decreto n° 25.049, todos operando sob protocolos específicos de segurança sanitária, apresentados sob a forma de notas técnicas da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), disponibilizadas no Portal Covid-19. .

Com o final da vigência do Decreto n° 25.113, de 6 de junho de 2020, que estabeleceu as medidas de isolamento social restritivo em Porto Velho e Candeias o Jamari até este domingo (14), o transporte rodoviário intermunicipal e os demais serviços de transporte público ou particular, coletivo e individual, também voltam a funcionar nesta segunda-feira (15). O uso de máscara será mantido em todos os deslocamentos das pessoas, assim como o uso do álcool em gel nos estabelecimentos e demais medidas de prevenção ao coronavírus anteriormente determinadas.

NOVOS LEITOS A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) está trabalhando de forma ininterrupta para inaugurar cinquenta leitos de internação clínica e dez leitos de UTI dentro do Hospital de Campanha Regina Pacis, em Porto Velho, nesta segunda-feira (15). Nos próximos dias, outros leitos clínicos e de UTI, seja no Hospital de Campanha, seja no Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero), no Bairro Mariana (zona leste da Capital), também irão ampliar a capacidade de internação na cidade, permitindo reduzir a taxa de ocupação da rede hospitalar na Macrorregião de Saúde I e, assim, viabilizar a retomada das atividades econômicas nessa região do Estado. ISOLAMENTO MAIS RESTRITIVO A reabertura gradual do comércio em Porto Velho e Candeias do Jamari também está sendo viabilizada pelas medidas de isolamento social restritivo adotadas com o apoio do setor produtivo (Grupo Pensar Rondônia), entre os dias 6 e 14 de junho. Essas medidas contaram com uma melhora significativa da adesão da população, que situou Porto Velho e Rondônia como a capital e o Estado com maior índice de isolamento social do País, ao longo desta semana, conforme dados do site inloco.com.br. Conforme avaliação do Comitê Interinstitucional de Prevenção Verificação e Monitoramento dos impactos da Covid-19 do Governo de Rondônia, a desaceleração da velocidade do contágio obtida durante esse período do isolamento restritivo está contribuindo decisivamente para diminuir a pressão da demanda na rede hospitalar na Capital, que, somada à ampliação do número de leitos, permitirá aliviar as restrições econômicas em Porto Velho, pelo menos nas próximas duas semanas, quando será feita uma nova classificação. “É preciso compreender que, como está havendo entendimento para edição do decreto, o grupo Pensar Rondônia contribuirá com o Governo, na pendência de algumas questões dos protocolos que devem ser seguidos. Por isso pedimos às empresas para que fiquem atentas para a publicação do decreto”, explica o grupo de empresários. ABRIR COM RESPONSABILIDADE “O importante é abrirmos o comércio com responsabilidade, respeitando os seus respectivos protocolos. Nós estamos conscientes do nosso papel, trabalhando unidos, colaborando para a abertura do comércio, essencial para salvar vidas, empresas, manutenção dos empregos e o desenvolvimento do Estado de Rondônia”, afirma o grupo de empresários. Em diversas videoconferências realizadas entre os empresários e os integrantes do Comitê Interinstitucional do Governo do Estado, foram debatidas as medidas necessárias para a redução da taxa de ocupação e consequente reclassificação dos municípios, visando a reabertura gradual da economia, sempre com o compromisso prioritário de evitar perdas de vidas humanas em decorrência da inexistência de leitos, mas buscando também evitar perda de empregos e falência de empresas pela paralisação de atividades, conforme diretriz estabelecida pelo governador Marcos Rocha. Nesse diálogo permanente com o setor produtivo, ficou clara a disposição de todos, para que cada município possa avançar com segurança para a fase seguinte, dentro da estratégia “Todos por Rondônia”, com plena consciência de que, caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI ultrapasse os limites definidos, o município poderá voltar a uma fase mais restritiva, de forma a evitar o colapso do sistema de saúde. Por esse motivo, é forte o compromisso de todos o atores para o rígido cumprimento das medidas previstas nos protocolos sanitários para cada atividade, bem como a disposição de continuar contribuindo para que o Governo do Estado de Rondônia e cada município se capacite para atender as demandas de saúde da população, visando superar essa pandemia com o menor número possível de vidas e de empregos perdidos.