Governo de RO diz que aulas podem retornar em agosto

O retorno das aulas depende da adesão da comunidade aos distanciamento seletivo

As aulas presenciais das redes pública e privadas em Rondônia podem ser retomadas no mês de agosto, segundo disse nesta segunda-feira (15) o secretário de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva em entrevista coletiva.

O governador Marcos Rocha assinalou que essa é a expectativa. As duas autoridades esclareceram aspectos de um novo decreto, que vai relaxar a partir de terça-feira (16) em Porto Velho as medidas de enfrentamento contra o Coronavírus para atender a classe empresarial.

O funcionamento de templos de igrejas também será permitido, mas com cautelas. As aulas em Rondônia estão suspensas desde 17 de março, com a decretação de calamidade pública em razão da pandemia pelo Coronavírus.

Segundo Luís Fernando, a expectativa do Executivo Estadual é a de que as aulas retornem no mês de agosto.

“É importante lembrar que isso é uma projeção, tudo depende de como as coisas vão funcionar”, afirmou o secretário da SEFIN.

Fonte: Rondoniaovivo